نادي الصحافة: للتراجع عن الإجراءات المتخذة بحق لحام

أشار النادي الصحافة في بيان له إلى أن “مرة جديدة تتعرض حقوق الصحافيين للإنتهاك من قبل السلطات في لبنان وتطبق في حقهم إجراءات تعسفية تبلغ ذروتها في عمليات التوقيف خلافا للقانون من مراجع وجهات غير مختصة باعتبار أن محكمة المطبوعات هي المخولة بإحقاق الحق.

وأضاف: “إن نادي الصحافة يستنكر ما حصل مع الزميلة مريم مجدولين لحام، ويدعو إلى التراجع عن الإجراءات المتخذة في حقها، كما يدعو الزملاء والزميلات والنقابات التي تعنى بشؤون الصحافة إلى تحرك جماعي من أجل تعزيز حماية وحصانة الصحافيين”.

وكانت القوى الأمنية قد اقتحمت منزل الصحافية مريم مجدولين لحام بعد رفضها حذف المنشور التي تحدثت فيه عن رئيس المحكمة السنية الشرعية في بيروت كما مُنعت المحامية من الدخول وتم حذف المنشور.

كما أفادت معلومات “الجديد” بأنّ القاضي غسان خوري أصدر قرارا بترك الصحافية مريم مجدولين اللحام رهن التحقيق.

وتعليقاً على استدعائها ، كتب عضو كتلة “تجدد” النائب أشرف ريفي، عبر حسابه على منصة “إكس”: “من غير المقبول استدعاء الصحافيين للتحقيق أمام المباحث الجنائية، فالمقاضاة تتم حصراً أمام محكمة المطبوعات”.

وتابع، “نؤكد على رفض ما تعرّضت له الصحافية مريم مجدولين اللحام، بغضّ النظر عن مضمون ما نشرته”.

وأضاف ريفي، “الحريات والإلتزام بالقانون خط أحمر”.

من غير المقبول إستدعاء الصحافيين للتحقيق أمام المباحث الجنائية، فالمقاضاة تتم حصراً أمام محكمة المطبوعات.

نؤكد على رفض ما تعرّضت له الصحافية مريم مجدولين اللحام، بغضّ النظر عن مضمون ما نشرته.

الحريات والإلتزام بالقانون خط أحمر. — General Ashraf Rifi (@Ashraf_Rifi) September 6, 2023