الأربعاء 21 صفر 1445 ﻫ - 6 سبتمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

نادي الصحافة: للتراجع عن الإجراءات المتخذة بحق لحام

منذ 5 دقائق
آخر تحديث: 6 - سبتمبر - 2023 8:54 مساءً
مريم مجدولين لحام

مريم مجدولين لحام

A A A
طباعة المقال

أشار النادي الصحافة في بيان له إلى أن “مرة جديدة تتعرض حقوق الصحافيين للإنتهاك من قبل السلطات في لبنان وتطبق في حقهم إجراءات تعسفية تبلغ ذروتها في عمليات التوقيف خلافا للقانون من مراجع وجهات غير مختصة باعتبار أن محكمة المطبوعات هي المخولة بإحقاق الحق.

وأضاف: “إن نادي الصحافة يستنكر ما حصل مع الزميلة مريم مجدولين لحام، ويدعو إلى التراجع عن الإجراءات المتخذة في حقها، كما يدعو الزملاء والزميلات والنقابات التي تعنى بشؤون الصحافة إلى تحرك جماعي من أجل تعزيز حماية وحصانة الصحافيين”.

وكانت القوى الأمنية قد اقتحمت منزل الصحافية مريم مجدولين لحام بعد رفضها حذف المنشور التي تحدثت فيه عن رئيس المحكمة السنية الشرعية في بيروت كما مُنعت المحامية من الدخول وتم حذف المنشور.

كما أفادت معلومات “الجديد” بأنّ القاضي غسان خوري أصدر قرارا بترك الصحافية مريم مجدولين اللحام رهن التحقيق.

وتعليقاً على استدعائها ، كتب عضو كتلة “تجدد” النائب أشرف ريفي، عبر حسابه على منصة “إكس”: “من غير المقبول استدعاء الصحافيين للتحقيق أمام المباحث الجنائية، فالمقاضاة تتم حصراً أمام محكمة المطبوعات”.

وتابع، “نؤكد على رفض ما تعرّضت له الصحافية مريم مجدولين اللحام، بغضّ النظر عن مضمون ما نشرته”.

وأضاف ريفي، “الحريات والإلتزام بالقانون خط أحمر”.

    المزيد من أخبار لبنان

    توقيف
    بالجرم المشهود.. توقيف مروج مخدرات في الشويفات والحدت
    جوزف القصيفي
    "الصحافي ليس مجرما".. القصيفي: توقيف مريم اللحام قرار مرفوض
    كاريل ابراهيم وادمون هاشم
    كاريل إبراهيم وإدمون هاشم يرفعان اسم لبنان في بطولة آسيا للتايكواندو

    الأكثر قراءة

    علم "حزب الله"
    "حزب الله" يُعمّم على أنصاره: "الذهاب إلى سوريا ممنوع"
    سارة زكريا
    نقابة الفنانين السورية تعلق على منع سارة زكريا من الغناء بمصر
    جبيل
    فاجعة في جبيل.. رجل وامرأة مذبوحان في منتجع سياحيّ!