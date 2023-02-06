لحظات من الرعب.. مقاطع فيديو توثق الهزات الأرضية التي ضربت لبنان

هز زلزال مدمر بلغت قوته 7.9 درجة هز جنوب تركيا في ساعة مبكرة من صباح (الاثنين 6-2-2023) وشعر به سكان قبرص ولبنان وسوريا مما أدى إلى انهيار مباني وخروج السكان إلى الشوارع المغطاة بالثلوج.

وقال المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض إن الزلزال وقع على عمق عشرة كيلومترات قرب مدينة كهرمان مرعش

من جهته أفاد المركز الوطني للجيوفيزياء في بحنس في لبنان، انه عند الساعة 3:17 فجرا بتوقيت بيروت، حصلت #هزة_أرضية في البحر بين #لبنان وقبرص، قوتها 4,8 درجات على مقياس ريختر، وتبعد عن الشاطئ اللبناني 160 كلم، وشعر بها سكان لبنان خصوصا في المناطق الساحلية الشمالية.

وقد وثق عدد من المواطنين في لبنان لحظات الهزات الأرضية التي ضربت عموم المناطق اللبنانية وسط حالة من الهلع والذعر، نتيجة الهزات التي استمرت لحوالي الدقيقة.