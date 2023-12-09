السبت 25 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 9 ديسمبر 2023 |
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لحم خنزير ملوث وحالات تسمم في الجاهلية.. ووزارة الصحة تتحرك!

منذ 9 دقائق
وزارة الصحة

وزارة الصحة

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أصدرت وزارة الصحة العامة في لبنان بياناً توضيحياً حول أسباب إصابة العشرات بالتسمم في منطقة الجاهلية بالشوف، وجاء في بيان الوزارة:

“إلحاقا بالبيان الصادر قبل يومين عن التحقيق الذي تجريه وزارة الصحة العامة في شأن حالات تسمم في منطقة الجاهلية بالشوف لأربعة وثلاثين شخصا احتاج ثمانية عشر منهم للاستشفاء لخطورة حالتهم الصحية، فقد تم تثبيت التشخيص بالإصابة بطفيليات تريشينيللا trichinella عبر فحص الأنسجة في مختبر الجامعة الأميركية في بيروت علما بأن هذه الإصابة تنتج عن تناول لحم خنزير مصاب بهذه الطفيليات.

ولدى فحص عينات لحوم من الملاحم الموجودة في المنطقة في مختبر مصلحة الأبحاث الزراعية التابع لوزارة الزراعة، أظهرت النتائج وجود “تريشينيللا” trichinella في اللحمة المفرومة في ملحمة أمجد العياص المخصصة لبيع لحم البقر والغنم.

بناء عليه، أصدر الوزير الأبيض قرارا بإقفال ملحمة العياص بالشمع الأحمر وإحالة الملف إلى النيابة العامة التمييزية، وذلك بالتزامن مع استكمال التحقيقات حول كيفية تلوث اللحمة المفرومة بتريشينيللا، واسباب بيع الملحمة لحم الخنزير على أساس أنه بقر أو غنم من دون التصريح بذلك ومن دون معرفة المستهلكين.

أما الملاحم الأخرى في المنطقة فقد تبين أنها غير مرخصة وتفتقر للشروط الصحية المطلوبة، وأعطيت مهلة محددة لتلبية شروط السلامة المحددة من قبل وزارة الصحة العامة وإنجاز معاملات الترخيص وذلك تحت طائلة الاقفال والملاحقة.

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