لحود التقت بالسفير السعودي وصرحت عن أموالها في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد

زارت وزيرة السياحة لورا الخازن لحود سفارة المملكة العربية السعودية اليوم، حيث التقت السفير الدكتور وليد بخاري، وعرضت معه الخطوات التي تنكبّ عليها وزارة السياحة والحكومة اللبنانية بشكل عام، لإنجاح الموسم السياحي المقبل.

وتناول النقاش سبل رفع الحظر المفروض على السياحة الخليجية إلى لبنان، وإعادة بناء الثقة، وتشجيع السيّاح العرب على زيارة لبنان من خلال التأكيد على أولوية الأمن والاستقرار والشفافية في الأسعار والتعامل. كما تم البحث في فرص التعاون بين وزارة السياحة اللبنانية وتطوير الاتفاقيات الثنائية في هذا المجال.

وشددت وزيرة السياحة على “الدور الاستراتيجي الذي تلعبه المملكة العربية السعودية في دعم لبنان وعلى التعاون القائم بين مختلف الوزارات والإدارات لاستعادة موقع لبنان على الخريطة السياحية الإقليمية”.

وكانت وزيرة السياحة توجهت قبيل زيارتها السفارة السعودية، الى الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في مقرها بفردان، وقدّمت تصريحها عن أموالها المنقولة وغير المنقولة عملا بقانون الإثراء غير المشروع.