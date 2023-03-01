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لحود: عرضنا على المطارنة الموارنة مشاريع تسويق الإنتاج الزراعي

منذ ساعة واحدة
المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود

المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود

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أوضح المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود، في بيان، أنّه شارك في الاجتماع الشهري لمجلس المطارنة الموارنة في بكركي، حيث عرض لواقع القطاع الزراعي في لبنان وبرامج ومشاريع وزارة الزراعة لتسويق الإنتاج الزراعي النباتي والحيواني ومنتجات المونة والمطبخ اللبناني والصناعات الزراعية في الاسواق المحلية والخارجية وفي دول الانتشار.

وبعد الاجتماع، أكد مجلس المطارنة الموارنة في بيانهم الشهري على “أهمية الزراعة في تحقيق الأمن الغذائي وعلى التعاون مع وزارة الزراعة لإبقاء المزارع في الأرياف وزيادة استثمار الأراضي الزراعية والحد من بيعها وتحفيز الابناء في الإنتشار على تشجيع الأسواق الخارجية على استهلاك المنتجات اللبنانية، لأن ذلك يدخل العملة الصعبة الى وطنهم”.

وأشادوا بجهود وزير الزراعة عباس الحاج حسن والمدير العام لويس لحود في خدمة المزارع وتسويق الإنتاج الزراعي، وبتعاونهما مع البطريركية والأبرشيات والرهبانبات.

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