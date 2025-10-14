لحود من بعبدا: موسم سياحي واعد وتحضيرات حافلة لزيارة البابا إلى بيروت

أطلع رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون من وزيرة السياحة لورا الخازن لحود على الحركة السياحية النشطة التي شهدها لبنان خلال فصل الصيف، وعلى الواقع السياحي الراهن في الخريف، إضافةً إلى التحضيرات الجارية للموسم الشتوي المقبل.

وأبلغت الوزيرة لحود الرئيس عون أن مداخيل الدولة ارتفعت بشكل ملحوظ عقب إعادة افتتاح مغارة جعيتا وتنظيم العمل فيها، مشيرةً إلى أن الوزارة تواكب عن كثب التحضيرات لزيارة الأب الأقدس، البابا لاوون الرابع عشر، إلى بيروت نهاية الشهر المقبل، مؤكدة أن الزيارة المرتقبة ستشكل محطة بارزة لتعزيز موقع لبنان السياحي والروحي في المنطقة.