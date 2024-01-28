لحود وأبو حيدر في قطر لمتابعة أعمال الجناح اللبناني في "إكسبو الدوحة"

المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود والمدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر

وصل المفوضان العامان لإكسبو الدوحة 2023، المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود والمدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة محمد أبو حيدر، إلى قطر لمتابعة الأعمال والنشاطات في الجناح اللبناني في المعرض الدولي للبستنة اكسبو الدوحة 2023 “صحراء خضراء بيئة أفضل”.

وبالمناسبة، عقد لحود وأبو حيدر اجتماعات مع فريق العمل في الإكسبو.

وخلال حضور لحود وأبو حيدر في الدوحة، أطلقت إحدى الجمعيات في لبنان ورشة تحت عنوان: “تكنولوجيا الغد من لبنان إلى قطر”، برعاية سفارة لبنان لدى دولة قطر لتسويق خدمات تكنولوجيا المعرفة وفتح أسواق جديدة.