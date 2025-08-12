لحود وشحادة يطلقان "التطبيق السياحي الذكي" المجاني

أطلق وزيرا السياحة ​لورا لحود​ والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي ​كمال شحادة​، في مؤتمر صحافي في مبنى وزارة السياحة- قاعة ليلى الصلح، “التطبيق السياحي الذكي” المجاني، الذي صممه وطوره الشابان رودولف خلاط وحنا داوود، بالتعاون مع شركتي Razor Capital وSmarter AI.

وفي كلمة لها، تحدثت لحود فقالت: “نحن في وزارة السياحة نتعاون مع الجميع، فالقطاع الخاص هو المحرك الأساسي للابتكار والخدمة النوعية، والاقتصاد عمومًا”.

وأشارت الى “أننا اليوم، نطلق أداة جديدة، ليست منافسة لهذه المبادرات الخاصة، بل إضافة إليها وإضاءة عليها”.

وأوضحت لحود أن “تطبيق وزارة السياحة الجديد يفتح لنا إمكانات كبيرة إذ يجمع ويحلل آلاف المصادر ليجيب على أسئلة محددة وفردي والجواب سيكون شخصيا، مصمما حسب رغبة كل سائل، وقيوده وتطلعاته، حسب أحلامه، فيما الحجوزات والمعاملات المالية والتجارية تبقى عبر المنصات الخاصة الموجودة. عملنا جوهره التكامل، وليس الازدواجية”.

وأكدت أن ​لبنان​ “أمام نافذة نادرة لحظة مضيئة… ضوء فجر جديد. إذا عرفنا كيف نغتنمها، يمكن أن نعيد رسم صورته في أذهان أبنائه وأذهان العالم: بلد يرحب بزائريه، يستحق ثقة شركائه وتضحيات مواطنيه، ويشرع الأبواب للاستثمار والإبداع. هذه اللحظة تحتاج إلى شجاعة في القرار، وتعاون بين كل الطاقات والقطاعات، وسيادة القانون كضمانة لاستدامة أي إنجاز”.

من جهته، نوه شحادة بجهود فريق العمل المشترك الذي أنشأ هذا التطبيق وطوره، مشيرا الى ان “التطبيق يعمل كمساعد شخصي باستخدام الذكاء الاصطناعي، لتقديم الإرشادات والنصائح والإقتراحات في مجال السياحة في لبنان بكل تفاصيلها”.

ودعا شحادة الجميع، الى “تحميل التطبيق على هواتفهم الذكية”، مشيرا الى انه “يتضمن حوالى 2400 نقطة معلومات (Data point)، وهو يعمل من خلال سحب المعلومات من 2400 موقع متخصص بالسياحة اللبنانية، وهو رقم سيرتفع مع مرور الوقت”.

ولفت الى ان “التطبيق، سيساعد اصحاب المؤسسات السياحية الصغيرة والمتوسطة على الوصول الى الجمهور، ولاسيما ان باستطاعتهم اضافة المعلومات عن مؤسساتهم عبر التطبيق”.