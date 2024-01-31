لدعمهم حزب الله وفيلق القدس.. عقوبات أمريكية تستهدف أفراداً وكيانات في لبنان وتركيا

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية عن فرض عقوبات على كيانات وأفراد في لبنان وتركيا لدعم الشبكة المالية لفيلق القدس الإيراني وحزب الله؟

وأشارت الخارجية الأميركية الى ان العقوبات طالت 3 كيانات وشخص واحد لتمويل فيلق القدس التابع للحرس الثوري وحزب الله.

ولفتت الى ان الكيانات التي فُرضت عليها العقوبات في لبنان وتركيا ربحت مئات ملايين الدولارات من بيع السلع الإيرانية بما في ذلك للحكومة السورية.

وقالت الوزارة الأميركيّة: “توفر مبيعات السلع هذه مصدرًا رئيسيًا لتمويل الأنشطة الإرهابية المستمرة لفيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني وحزب الله ودعم المنظمات الإرهابية الأخرى في كافة أنحاء المنطقة”.

وفرضت أميركا عقوبات على:

– الشركة التركية “Mira Ihracat Ithalat Petrol”

– شركة “Yara Offshore SAL” في لبنان

– شركة “Hydro Company for Drilling Equipment Rental” في لبنان

– علي قصير الذي فرضت الولايات المتحدة الأميركيّة عقوبات سابقة عليه، لأنه عمل أو زعم أنه يعمل لصالح أو بالنيابة، بشكل مباشر أو غير مباشر، عن المسؤول السابق في الحرس الثوري الإيراني في فيلق القدس رستم قاسمي و”حزب الله”.

– وفرضت أميركا عقوبات على إبراهيم طلال العوير لامتلاكه شركة “ميرا” أو السيطرة عليها بشكل مباشر أو غير مباشر.