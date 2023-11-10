الجمعة 26 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 10 نوفمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لرفع جهوزية القطاع الصحي.. وزارة الصحة تتابع تدريب الكوادر الطبية

منذ ساعة واحدة
وزارة الصحة

وزارة الصحة

A A A
طباعة المقال

تابعت الفرق الطبية المتخصصة في وزارة الصحة العامة عبر غرفة عمليات طوارئ الصحة العامة تدريب الكوادر الطبية والتمريضية في المستشفيات الحكومية والخاصة، على كيفية التعامل مع تطورات العدوان الاسرائيلي على الجنوب، تطبيقا لخطتها في رفع جهوزية القطاع الصحي، وذلك بالتعاون مع الشركاء الدوليين والمحليين في القطاع الصحي الممثلين بمنظمة الصحة العالمية، اللجنة الدولية للصليب الاحمر الدولي، اطباء بلا حدود، الصليب الاحمر اللبناني، نقابة الاطباء، نقابة الممرضين، والجمعية اللبنانية لطب الطوارئ.

وشملت التدريبات اليوم المستشفيات التالية:

مستشفى شتورة
مستشفى رياق
مستشفى البقاع

كما شملت تدريب المدربين في مستشفى رفيق الحريري الجامعي بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.

على أن تستكمل فرق الوزارة والشركاء تدريباتها تباعا للمستشفيات على كافة الاراضي اللبنانية.

    المزيد من أخبار لبنان

    القمة العربية - أرشيفية
    ‎⁨نداء من نواب لبنانيين الى القمة العربية في الرياض
    علم حزب الله
    حزب الله يستهدف موقعين ‏للجيش الإسرائيلي
    العصابة
    عصابة تبتز الفتيات عبر "فايسبوك" في قبضة الأمن

    الأكثر قراءة

    بنيامين نتنياهو
    لم يستطع الاحتمال.. انتحار الطبيب النفسي لبنيامين نتنياهو
    صاروخ ياخونت الروسي
    صاروخ ياخونت.. المفاجأة التي قد يهدد بها حزب الله الأسطول البحري الأمريكي!
    دبابات إسرائيلية
    طوفان الأقصى
    حرب شوارع والدبابات الإسرائيلية وسط قطاع غزة للمرة الأولى