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"لسنا المسؤولين".. رئيس تجمع أصحاب المولدات: إليكم سعر كيلواط المولّدات

29 - مارس - 2021
مولدات

مولدات

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أكّد رئيس تجمع أصحاب المولدات عبدو سعادة أن الوضع لم يعد يحتمل في ملفّ الكهرباء، سائلاً:” أين أصحاب الضمير؟”

وفي حديث اذاعي قال:” نحن نصرخ ونعمل جاهدين لتأمين المازوت ومعها تأمين التيار الكهربائي للناس، فنحن في زمن كورونا والناس بحاجة للكهرباء من أجل تشغيل ماكينات الأوكسيجين على أقلّ تقدير”.

وفي سياقٍ مُتّصل تابع سعادة:” هناك مناطق لن تستمرّ بالعمل وبتشغيل مولّداتها بسبب الأزمة، أمّا سعر الكيلواط فقد يرتفع الى 1000 ليرة بسبب ارتفاع سعر المازوت، ونحن نعمل لمدّة 22 ساعة يومياً، وأصحاب المولدات ليسوا مسؤولين بل الدولة هي المعنية بهذا الشأن”.

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