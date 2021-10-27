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لص بهوية طارد أرواح شريرة في قبضة استقصاء الجنوب

27 - أكتوبر - 2021
عناصر من قوى الأمن

عناصر من قوى الأمن

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أفادت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي – شعبة العلاقات العامة أنه بتاريخ 14/10/2021 أقدم أحد الأشخاص على سرقة مبلغ 12 مليون ل.ل، ومصاغ ذهبي بقيمة2600 دولار أميركي، من داخل منزل مواطنة بعد أن أوهمها بأنّه يملك قدرات خارقة تخوّله طرد الأرواح الشريرة.

وبنتيجة المتابعة، تمّ تحديد هويّته من قبل مفرزة استقصاء الجنوب في وحدة الدرك الإقليمي، حيث استُدرِجَ إلى محلّة المصيلح-النبطية وأوقف، وتبيّن أنه يدعى:أ. ب. (مواليد عام 1978، لبناني الجنسيّة).

وبتفتيشه، عثر بحوزته على كامل المبلغ المالي المسروق باستثناء المصاغ الذهبي.

كما اعترف بالتحقيق معه من قبل عناصر المفرزة بأنه أقدم على سرقة المبلغ المذكور من داخل منزل المدّعية، كما صرّح أنها استقبلته عدة مرّات في منزلها قبل أن ينفّذ عمليّة السرقة، موهمًا إيّاها بقدرته على طرد الأرواح الشريرة. وأضاف أنه باع الذهب المسروق إلى أحد محال المجوهرات في محلة النبطيّة.

أودع الموقوف مع المضبوطات القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّه بناء على إشارة القضاء المختص.

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