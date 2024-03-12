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لضبط "اقتصاد الكاش" في غياب القطاع المصرفي.. اجتماع لبناني ـ أميركي

منذ ساعة واحدة
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كشفت مصادر نيابية لـ «الأنباء» أن الاجتماع الذي عقد بعيدا عن الإعلام في مقر مجلس النواب في ساحة النجمة بوسط بيروت مع وفد من وزارة الخزانة الأميركية، وضم رئيس لجنة المال والموازنة إبراهيم كنعان والنواب فؤاد مخزومي وغسان حاصباني وغادة أيوب، “يأتي في سياق الاجتماعات الدورية التي يعقدها الوفد في لبنان لمتابعة ملف القطاع المصرفي والحلول الممكنة للنهوض به وتطويره وتحسينه، كما القطاع المصرفي الرسمي”.

وأشارت المصادر إلى أن وفد الخزانة طرح موضوع الـ cash economy (اقتصاد الكاش النقدي) الذي لا رقابة عليه ويتسبب بتمويل الإرهاب والحركات أو التنظيمات غير القانونية، وأن الوفد يحاول إيجاد وسائل لضبط هذا الموضوع في ظل غياب القطاع المصرفي.

كما طرح موضوع الإصلاحات المتعلقة بالقطاع المصرفي وضرورة التسريع بها.

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