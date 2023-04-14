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لضبط الاعتداءات.. تدابير أمنيّة لبلدية العقيبة

منذ 42 دقيقة
تدابير أمنيّة لبلدية العقيبة

تدابير أمنيّة لبلدية العقيبة

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توجّه رئيس بلدية العقيبة جوزف الدكاش، إلى سكان البلدة، قائلًا إنه “تكررت في الآونة الأخيرة محاولات الاعتداء على ممتلكاتكم وتمكنت الشرطة البلدية من إحباط الكثير منها، وبدا واضحًا أنه مع استمرار تدهور الأوضاع الاقتصادية قد تزداد تلك المحاولات”.

وأوضح أننا “بدأنا عبر الشرطة البلدية تنفيذ تدابير أمنية ليلية للسهر على سلامة ممتلكاتكم وتوفير اطمئنانكم، فبالإضافة إلى متابعة كاميرات المراقبة ستتواجد الشرطة على مداخل العقيبة اعتبارًا من منتصف الليل لمراقبة الدخول والخروج لضبط أي محاولة اعتداء بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، وسيكون تعاونكم على درجة كبيرة من الأهمية ولا تترددوا في الإبلاغ عن أي حركة مشبوهة بالاتصال على الرقم 70877448”.

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