لضمان حق المريض وحمايته من الغش.. نقيب الصيادلة يرفع الصوت

أشار نقيب الصيادلة جو سلوم في حديث له ضمن برنامج نقطة عالسطر عبر صوت لبنان الى أن الملصق الذي سيتم وضعه على باب الصيدليات الشرعية هدفه ضمان التزامها بصرف الدواء الشرعي المسجل في وزارة الصحة، وبالسعر الرسمي من دون أي زيادة او نقصان، في خطوة لتطبيق القوانين بالكامل على البيت الداخلي، ولضمان حق المريض وحمايته من الغش.

وشدّد على أن التفتيش الدوري المكثّف سيعمل على التأكد من التزام الصيدليات بوضع الملصق، واحالة المخالفين إلى التحقيق.

وطالب سلوم المسؤولين بتطبيق القوانين خارج نطاق نقابة الصيادلة ووضع حد للمخالفات التي تعرّض صحة المريض للخطر.

ولفت في حديثه إلى خطورة الدواء المُهرب لجهة نوعيته وجودته وطريقه حفظه، مؤكّدًا ان الضمان الوحيد لجودة الدواء هو تسجيله في وزارة الصحة.

وأكد سلوم الى أن ظاهرة انتشار المتممات الغذائية وامكانية تعارضها مع بعض الادوية خطيرة جدًّا.

وقال: “هناك تعاون بين نقابة الصيادلة والقضاء للحد من التزوير والتهريب، وأدعو السلطات المعنية إلى اتخاذ الإجراءات والآليات اللازمة لتأمين الدواء الشرعي ولتوحيد الصناديق الضامنة”.