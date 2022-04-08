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لغم قد يطيّر الانتخابات.. تحضيرات للتغيّب عن مراكز الاقتراع!

منذ 3 ساعات
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افاد عضو الهيئة الادارية في رابطة موظفي الادارة العامة حسن وهبي في حديث خاص لصوت بيروت انترناشونال اننا ذاهبون الى التصعيد، مشددا على ان كل طرق التصعيد متاحة، بالاضافة الى مقاطعة الانتخابات، مؤكدا ان كل الوسائل التي يمكن ان نضغط بها على الدولة متاحة لدينا ، ويمكن ان نضغط في الشارع وان نقفل وزارات .

واكد ان بموضوع الانتخابات كل الوسائل مشروعة لدينا، واذا رأينا ان هذا الامر سيساعدنا في تحصيل حقوقنا سنفعله.

كما ورأى وهبي ان الحضور الى دوام العمل ثلاثة ايام في الاسبوع امر مستحيل في ظل غلاء صفيحة البنزين، مشيرا الى ان قرار الرابطة هو الحضور يوما واحدا في الاسبوع. وقال وهبي: خيّروا الموظفين، من يحضر ثلاثة ايام يحصل على مساعدة ومن لا يحضر لا يحصل على مساعدة، فشدد الاخيرعلى ان هذا الامر ليس مساعد بل ذل للموظفين.

    المصدر :
  • صوت بيروت إنترناشونال

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