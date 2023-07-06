لفضح معرقلي التحقيق.. ماذا يُحضّر لذكرى 4 آب؟

مع اقتراب الذكرى الثالثة لانفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب، كشف الناشط وليم نون أنّ “التحضير لهذا اليوم المفصليّ يجري على قدمٍ وساق، والموعد هو يوم الجمعة في الرابع من آب في تمام الساعة الرابعة، في مركز فوج إطفاء بيروت، للانطلاق نحو المرفأ في مسيرة حاشدة عند الرابعة والنصف، لذلك فإنّ الدعوة عامّة، لأنّ قضية المرفأ لا تخصّ أهالي الشهداء فقط، بل هي تعني كلّ لبناني”.

وأضاف نون في حديث مع موقع mtv أنّ “اللافت هذا العام هو أنّنا سنرفع شعارات مُختلفة لفضح معرقلي التحقيق، وسنعرض فيديوهات تكشف عن الكثير من التفاصيل التي لم تخرج إلى العلن، كما يُعمل على بناء مُجسَّم ضخم يبلغ طوله 30 مترًا للانفجار، وسيُرفع في طليعة المسيرة”.

في سيّاق متّصل، أشار نون إلى أنّ “عددًا كبيرًا من الناشطين والمؤثّرين والمشاهير سيشاركون وسيدعون المواطنين للمشاركة في هذا اليوم، والبارز هو أننا نتواصل مع مُغتربين في الخارج والداخل، إذا لا يقتصر دورهم على السياحة فقط، بل هم عنصرٌ أساسيّ في هذه الذكرى والتجاوب إيجابي من قبلهم وسيشاركون بكثافة لأن هذا اليوم هو يوم حداد وطنيّ في كلّ لبنان”.

فيما لفت إلى أنّ “السلطة تُراهن على عاملي الوقت والنسيان في هذه القضيّة، وعلى تَعَبِنا ومَلَلِنا، ولكنّ الحقيقة هي أننا أقوى من قبل، وسنستمرّ في نضالنا حتى صدور القرار الظنّي، ويُكشَف المجرمون وينالوا عقابهم”.