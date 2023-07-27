لقاءات اليوم الثالث.. "طرح جديد" من لودريان و"فرصة أخيرة"

في يومه الثالث في بيروت، التقى الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان يرافقه وفد من السفارة، رئيس “كتلة الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد ومسؤول العلاقات الدولية عمار الموسوي في مقر الكتلة في حارة حريك.

كذلك، التقى لودريان الأمين العام لحزب الطاشناق ورئيس كتلة نوّاب الأرمن النائب هاغوب بقرادونيان، حيث تمت مناقشة الأوضاع العامة ولا سيما الملف الرئاسي، وقدّم الموفد الفرنسي مبادرته الرئاسية.

كما أعلن النائب عماد الحوت في بيان أنّه “التقى باسم اللقاء النيابي المستقل الموفد الفرنسي ايف لودريان، واستمع للطرح الجديد بعقد جلسات عمل في لبنان حول مهام الرئيس المقبل ومواصفاته يتبعها جلسات انتخاب”، وقال: “أكدنا تفضيل الآلية الدستورية للانتخاب، وأنّه لا مانع لدينا من نقاش محصور بمهام الرئيس ومواصفاته ضمن مدى زمني قصير”.

بدوره، قال لودريان خلال لقائه النواب، إنّ “المشاورات التي ستحصل في أيلول حول مواصفات الرئيس ومهامه، هي الفرصة الأخيرة من أجل انتخاب رئيس للجمهورية، وإذا لم تنجح جلسة المباحثات، فستسحب الدول الخمس يدها من الملف اللبناني، ومن سيعرقل الانتخابات سيتم فرض عقوبات عليه”.