لقاءات تجمع شيخ العقل بوفود وزوّار

التقى شيخ العقل لطائفة الموحّدين الدروز الشيخ سامي أبي المنى، في دار الطائفة في بيروت، عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب فيصل الصايغ، يرافقه وكيل داخلية بيروت في الحزب التقدمي الإشتراكي باسل العود وتناول اللقاء قضايا عامة مطروحة.

كذلك، التقى رئيس تحرير جريدة “اللواء” صلاح سلام على رأس وفد من أسرة الصحيفة ضم العميد المتقاعد خالد حمادة، حسين سعد، عمر البردان وهيثم زعيتر، لتقديم التهنئة بمناسبة شهر رمضان المبارك، رجل الاعمال وائل ضو وناجي ضو والقاضي الشيخ نصوح حيدر.

والتقى شيخ العقل في دارته في شانيه وفودا، بينها وفد من بلدة بطمة الشوف ضمّ مشايخ وفاعليات، ووفد من آل الدبيسي في ديركوشة.

وكلّف وفدا، زار رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ومفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان ونائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب، لتقديم دعوة الى إفطار رمضاني تقيمه مشيخة العقل والمجلس المذهبي في دار الطائفة في 3 نيسان المقبل، ضم القاضي الشيخ غاندي مكارم، عضو المجلس المذهبي الشيخ سامي عبد الخالق ومدير عام المجلس مازن فياض.