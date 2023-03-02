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لقاءات عدّة للعماد عون.. وتوافقٌ على دعم الفكر الإنتاجي في الجيش

منذ ساعتين
قائد الجيش العماد جوزاف عون

قائد الجيش العماد جوزاف عون

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استقبل قائد الجيش العماد جوزاف عون في مكتبه في اليرزة وزير الصناعة جورج بوشكيان، وتم التوافق على دعم الفكر الإنتاجي في الجيش عبر منح تراخيص الصناعة وأولها لمديرية الشؤون الجغرافية، وذلك بهدف ترسيخ التعاون بين الوزارة والمؤسسة العسكرية.

كما استقبل قائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان الجنرال Aroldo Lazaro، وتناول البحث الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة.

كذلك التقى عميد رابطة الملحقين العسكريين العرب والأجانب المعتمدين في لبنان الملحق العسكري الروماني العقيد Stefan IOVANESCU على رأس وفد من الرابطة، الذي نوّه بأداء الجيش في مواجهة التحديات، وأثنى على عمل فرق الإنقاذ التي شاركت في العمليات الإنسانية في تركيا وسوريا، وقدم في ختام اللقاء هبة مالية للمؤسسة العسكرية.

 

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