الثلاثاء 4 ربيع الأول 1445 ﻫ - 19 سبتمبر 2023 |
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لقاءات لبوحبيب على هامش أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة

منذ 3 دقائق
وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب

وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب

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تابع وزير الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب إجتماعاته على هامش أعمال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، فالتقى أمين عام الاتحاد من أجل المتوسط ناصر كامل الذي دعاه للمشاركة في الاجتماع الوزاري المقبل للإتحاد المزمع عقده في تشرين الثاني المقبل في برشلونة، وإستعرض معه جدول الاعمال والمواضيع المزمع بحثها.

كما شارك في الاجتماع الوزاري العربي حيث تم بحث في القضايا العربية المشتركة لا سيما الاوضاع في فلسطين المحتلة.

ولبى دعوة المستشار الالماني اولاف شولتز لحضور حفل الاستقبال أقامه على شرف كبار الشخصيات المشاركة لمناسبة الذكرى الخمسين لانضمام المانيا الى الامم المتحدة.

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