لقاءات لودريان اليوم تحذّر: إذا بقيت الأزمة على حالها لن يبقى سوى لبنان الجغرافي

يواصل الموفد الفرنسي جان ايف لودريان جولته على المسؤولين اللبنانيين في اليوم الثاني من زيارته، وقد التقى رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة” النائب محمد رعد في مبنى الكتلة في حارة حريك، بحضور مسؤول العلاقات الدولية عمار الموسوي.

عين التينة

وانتقل لودريان الى عين التينة حيث كان في استقباله رئيس المجلس النيابي نبيه بري والتقاه بحضور السفير الفرنسي لدى لبنان إيرفيه ماغرو والوفد المرافق، كما حضر اللقاء مستشار رئيس مجلس النواب محمود بري والمستشار الإعلامي علي حمدان.

وخلال اللقاء، جرى عرض للأوضاع العامة لاسيما موضوع الرئاسة وما صدر مؤخراً عن “اللجنة الخماسية”.

كما الرئيس بري جهود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وإرساله مبعوثاً خاصاً له الى لبنان.

وكرر الرئيس نبيه بري تمسكه بمبادرته لإنتخاب رئيس للجمهورية مكرراً الدعوة ومن دون شروط مسبقة “للتشاور” حول موضوع واحد هو إنتخاب رئيس للجمهورية ومن ثم الإنتقال إلى القاعة العامة للمجلس النيابي للإنتخاب بدورات متتالية رئيس من ضمن قائمة تضم عدداً من المرشحين حتى تتوج المبادرة بإنتخاب رئيس جديد للجمهورية اللبنانية.

وأشارت مصادر عين التينة الى أن “الرئيس برّي شكر جهود الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون وارساله مبعوثاً خاصّاً إلى لبنان وتم خلال اللقاء عرض للاوضاع العامة لا سيما الرئاسة وما صدر أخيراً عن اللجنة الخماسية”.

وأضافت المصادر بأن “برّي كرّر تمسّكه بمبادرته لانتهاب رئيس للجمهورية مكرّراً الدعوة ومن دون شروط مسبقة للتشاور”.

وأشارت معلومات الـ” mtv ” الى أن “من التقى لودريان استنتج أنّ محاولاته تُحرّكها مخاوف لدى الخماسية من أنّ عدم اتمام الاستحقاق الرئاسي خلال حزيران أو تموز سيؤدي الى تأجيله لأشهر أو سنوات لأن الدينامية الدولية لن تكون مساعدة في الفترة المقبلة”.

قصر الصنوبر

بعدها، قال النائب ميشال معوّض بعد لقائه لودريان في قصر الصنوبر: “أكّدنا حرصنا على انتخاب الرئيس اليوم قبل الغد ونعلم جيّداً مخاطر عدم الانتخاب ولكنّنا مصرون على أن يمثّل الرئيس الدولة ومصالحها ولا أن يمثّل فريقًا مسلحا”.

وأضاف: “هناك تقدّم إيجابي باستعمال رئيس مجلس النواب كلمة تشاور واعتماد مبدأ الجلسات المفتوحة ونحن منفتحون تحت سقف الدستور”.

الكتائب

وزار لودريان عند الثالثة من بعد الظهر رئيس حزب “الكتائب” سامي الجميل في بيت الكتائب المركزي في الصيفي. وأكد الجميّل بعد اللقاء: “اننا سنتعاطى بإيجابية مع كل الطروحات لكننا لن نستسلم أو نسلم البلد لحزب الله”.

وقال: “كانت جولة مريحة أكدنا له فيها إصرار حزب الكتائب على انتخاب رئيس بأسرع وقت واستعدادنا لتسهيل هذه المهمة والمساعدة باتجاه انتخاب رئيس وفي الوقت نفسه حذرناه من بعض المطبّات التي يمكن أن تكون في طور التحضير، على أمل أن يؤمن الضمانات اللازمة لنطمئن للمسار”.

وأوضح الجميّل أن “الضمانات تتمحور حول نقطتين أساسيتين، الأولى: أن ليس المهم شكل الحوار والمناقشات بل هل هناك التزام من الرئيس بري بالدعوة لجلسة مفتوحة بدورات متتالية بغض النظر عن نتائج الحوار؟ او إذا اختلفنا بالحوار لا تنعقد جلسة؟ لأنهم يتحدثون عن جلسة مشاورات وبعدها جلسة انتخاب، فهل جلسة الانتخاب مرتبطة بالنتائج الإيجابية وبالاتفاق بالمشاورات أم انها بمعزل عن الاتفاق؟ وأردف: “نريد ضمانة بأن تكون الجلسة الانتخابية المفتوحة بمعزل عن الاتفاق على اسم الرئيس”.

وأضاف: “أما الضمانة الثانية أضاف الجميّل فتتمثل بحضور نواب الممانعة الجلسة، لأن بري يمكن أن يدعو لجلسة يقاطعها النواب ولا يؤمّنون النصاب وعمليًا نكون عدنا الى نقطة الصفر”.

وتابع رئيس الكتائب: “أعتقد ان من الواضح للوزير لودريان وبالنسبة لمن يتعاطى بهذا الملف ونأمل أن تكون واضحة لحزب الله أن الاسم الذي سينتج عن هذه العملية يجب أن يكون حياديًا إذ لا مكان لأن يفرض أحد رئيسًا على اللبنانيين، وانطلاقا من هنا نحن إيجابيون بكل ما يطرح علينا، وسنتعاطى بإيجابية ونحصل على الضمانات اللازمة للمضي قدما”.

وكرر الجميّل: “أقول هذا للوزير لودريان أو ليعرف المجتمع الدولي او اللبناني اننا جاهزون للتعاطي بإيجابية، لكننا لن نستسلم او نسلم البلد لحزب الله، فنحن صلبون بموقفنا ولن نسمح أن تكون الدولة في السنوات الست المقبلة جزءا من محور إيران وحلفائها ونصبح جزءًا من محور ممانع تحت العقوبات والحصار ومنغلق على نفسه وغير قادر على الانفتاح على العالم ولا يسهّل حياة اللبنانيين”.

وشدد الجميّل على أن “المؤسسات لا تستقيم من دون رئيس ومؤسسات فاعلة ونحن حريصون على عدم تسليم لبنان الى محور دمّر البلد وما زال يدمّره”.

يشار إلى أن اللقاء حضره النواب: سليم الصايغ نديم الجميّل والياس حنكش عضو المكتب السياسي الكتائبي جويل بو عبود ورئيس جهاز العلاقات الخارجية مروان عبدالله .

أفرام

وكتب النائب نعمة افرام على منصة “إكس” بعد اجتماعه مع “اللقاء النيابي المستقل” في قصر الصنوبر مع الموفد الرئاسي الفرنسيّ جان ايف لودريان الذي أولم على شرفهم قائلاً: “لقاء بنّاء مع الموفد الرئاسيّ لودريان، مع أخبار عن حركة جدّية تنطلق من موضوع اجتماعاته مع “حزب الله” والرئيس برّي وغيرهم، تبشّر بفصل مسار الرئاسة عن النزاعات في جنوب لبنان وغزّة”.

تابع افرام: “عرض لودريان أنّ الفريقين مستعدّان لعقد جلسات مفتوحة للإنتخاب. وناقشنا كيفيّة إتمام الدعوة للتشاور وآلياته في قاعات المجلس. وكان بحث حول كيفيّة تسهيل مواكبة ومتابعة تطوّر التشاور لكلّ الافرقاء، للدخول إلى الانتخابات بعد انتهاء المهلة المحدّدة للتشاور بصورة واضحة للجميع، لتكون عملية انتخاب هادفة ومحصورة ببضعة أسماء. أيكون هناك دور بارز لهيئة المكتب برئاسة رئيسه أو تكون هيئة مقرّرين تشكّل من كلّ الافرقاء؟”.

وأضاف: “تطرّقنا أيضاً إلى تفاصيل جلسة افتتاح التشاور لممثّلي الكتل النيابيّة والنواب المستقلين، أتكون بحضور اللجنة الخماسية أو مع غيرهم من المسهّلين لهذا التقارب؟”.

وختم افرام قائلا: “برأيي المتواضع، هذه المرة لن تكمن “الشياطين” في التفاصيل بل بالنوايا.. فحسب نواياكم ترزقون”.

وأفادت معلومات الـ”mtv” أن “لودريان كرّر لزواره في قصر الصنوبر أنّ الحل الرئاسي هو على قاعدة “المرشح الثالث” وقال إن على مرشحي جلسة ١٤ حزيران الانسحاب توفيراً للوقت وتجنباً لاحراج الكتل والخماسية”.

بكركي

وبعد الظهر، وصل لو دريان يرافقه السفير الفرنسي والوفد المرافق الى الصرح البطريركي في بكركي. والتقاه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي.

وغادر لودريان بكركي من دون الإدلاء بتصريح.

معراب

وفي الخامسة والنصف من عصر اليوم الأربعاء، يلتقي لودريان رئيس حزب “القوات” اللبنانية سمير جعجع في معراب.

ومن المقرر أن يستقبل لودريان “كتلة الإعتدال الوطني” على مأدبة غداء في السفارة الفرنسية، على أن يختتم زيارته بعشاءٍ مع سفراء الخماسية في قصر الصنوبر، أما “التيار الوطني الحر ” فقد اعتذر عن لقاء لودريان بسبب وجود رئيسه جبران باسيل خارج لبنان.

وأفادت معلومات الـ”mtv” بأن لودريان قال لمن التقاهم: “إن لبنان السياسي”سينتهي اذا بقيت الازمة على حالها ومن دون رئيس للجمهورية ولن يبقى سوى لبنان الجغرافي”.

وتابع: “فلننس كلمة حوار لأنها غير ناجحة ولنستبدلها “بالمشاورات” اي consultations بدلاً من négociations”، وكان الرد بأن رئيس مجلس النواب نبيه بري لن يقبل”.

وأضافت معلومات الـ”mtv” أن رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية كرّر أمام لودريان تمسكه بترشيحه كحق له.