الأربعاء 8 محرم 1445 ﻫ - 26 يوليو 2023 |
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لقاءات لودريان.. وتفاصيل الزيارة

منذ 7 دقائق
جان إيف لودريان

جان إيف لودريان

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لقاء بين الموفد الفرنسي جان ايف لودريان ونواب التغيير في قصر الصنوبر مساءً، وسيكون هناك لقاء مع النائب فيصل كرامي وايضاً لقاء آخر مع نواب التكتل النيابي المستقل، ولقاء مع رئيس حزب القوات سمير جعجع، حتى الآن، بحسب ما علمت ال LBCI.

وينوي لودريان لقاء الاطراف المعنيين بشكل اساسي مع الملف الرئاسي، وتسهيل مهمة انتخاب الرئيس، لذلك لن يكون هناك من لقاء مع الرئيس نجيب ميقاتي.

وبحسب مصادر متابعة، يأتي لودريان لتسويق مبادرة أقرب الى لقاء من حوار، ولم يطرح أي اسماء بل مهمة الرئيس المقبلأ كما أن المبادرة الفرنسية للتسويق لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية قد سقطت، بحسب ما عُلم.

أما في موضوع العقوبات، ذكّر الفرنسيون ان عدم انتخاب رئيس سيؤدي الى نتائج سلبية.

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