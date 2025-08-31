الأحد 8 ربيع الأول 1447 ﻫ - 31 أغسطس 2025 |
لقاءات لوزيرة التربية مع طلاب ونواب ووفود محلية ودولية للبحث في شؤون القطاع

وزيرة التربية والتعليم العالي ريما كرامي

عقدت وزيرة التربية والتعليم العالي الدكتورة ريما كرامي لقاء حواريا مع الطلاب الذين نجحوا في الشهادة الرسمية وعرضت عليهم رؤيتها التطويرية واستشرفت اراءهم في مشروعها لتطوير البيئة التعليمية لكل متعلم في لبنان، وذلك في قاعة المسرح في الوزارة، ورحبت بهم معبرة عن سرورها بالتحدث اليهم، ولا سيما وانها كانت تريد ان تتفاعل معهم مباشرة. وباركت لهم نجاحهم وتفوقهم في الإمتحانات الرسمية وعبرت عن أملها في أن يتمكن الجيل الجديد من تحقيق أيام أفضل للبنان .

ثم اجتمعت مع النائب عماد الحوت وعرضت معه القضايا التربوية العائدة لمنطقته ، كما اجتمعت مع النائب حيدر ناصر واطلعت منه على القضايا التربوية لمنطقته وسبل تلبيتها . واستقبلت وفدا من الوكالة الألمانية للتنمية الدولية GIZ وتابعت معهم المشاريع المشتركة التي تدعمها وتمولها الوكالة . ثم استقبلت وفدا من صندوق النقد الدولي IMF ، في حضور رئيسة معهد باسل فليحان المالي والاقتصادي مستشارة رئيس مجلس الوزراء السيدة لمياء المبيّض، وعرضت معهم مشاريع الوزارة واولوياتها والحاجة إلى دعمها .

واستقبلت الوزيرة بعد ذلك وفدا من الإتحاد النسائي التقدمي في منطقة راشيا برئاسة السيدة فريال صعب ، واطلعت منهم على الأنشطة والخدمات التي الإجتماعية والتربوية التي يقدمونها لنساء المنطقة وتشمل دورات التمكين والتدريب ، والعناية بألأطفال وذوي الإحتياجات الخاصة. كما تسلمت منهم دعوة للمشاركة في حفل تكريم الطلاب الناجحين في الثانوية العامة في منطقة راشيا ، واشادت بنشاط الإتحاد ودوره الإجتماعي والتربوي ، ووضعتهم في أجواء التحضيرات لإطلاق حملة دعم المدرسة الرسمية . وأكدت الوزيرة اهمية الشراكة مع المجتمع المحلي والتي تعمل الوزارة على تنظيمها على أسس الشفافية والحوكمة والعدالة في توزيع الموارد.

