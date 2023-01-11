"لقاءات مفتوحة" بين نقابتي عمال المخابز وصناعة الخبز

أعلنت نقابة عمال المخابز في بيروت وجبل لبنان ببيان، أنّ رئيسها شحادة المصري “زار اليوم، رئيس نقابة صناعة الخبز النقيب طوني سيف في مكتبه، وعقد اجتماع مطول حول الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة التي طالت الجميع والأوضاع الراهنة وارتفاع نسبة البطالة والعاطلين عن العمل في هذه الظروف الصعبة وحقوق العمال ومعاناتهم ومطالبهم المشروعة التي نصت عليها القوانين المرعية الإجراء”.

كما لفت البيان إلى أنّ “الاجتماع ساده جو من الصراحة والتفاهم والإيجابية لمطالب العمال المحقة، وأكد المجتمعون على:

_ تأمين فرص عمل للعمال اللبنانيين الراغبين بالعمل في قطاع الأفران وتدريبهم وتأهيلهم مهنيًا وافضلية العمل في صالات الأفران للبنانيين.

_ تسجيل جميع المخابز والأفران والعمال في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والتعويضات العائلية حق مكتسب للعمال وتسجيل اجور العمال بالاجر الفعلي الذي يتقاضونه على جداول الإشتراكات.

_ تطبيق قانون العمل على عمال المخابز والأفران ودفع بدل النقل للعمال او تأمين صاحب العمل وسيلة نقل لنقل العمال من والى عملهم.

_ مراعاة وتطبيق شروط الصحة والسلامة العامة داخل الافران والسلامة المهنية للعمال”.

البيان أشار إلى أنّه “تم الاتفاق على عقد لقاءات مفتوحة لمتابعة الوضع بصورة شاملة للعمال والتفاهم وحل العقد وايجاد الحلول المناسبة التي ترضي الطرفين”.