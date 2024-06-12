لقاءات نيابية لوزير الأشغال في الوزارة

بحث وزير الأشغال العامة في حكومة تصريف الأعمال علي حمية في مكتبه في الوزارة، مع النائب أحمد الخير في ملف صيانة الطرقات الأساسية في المنية، لاسيما الطريق الرابط بين عرمان ومخيم نهر البارد “والذي أنجز الفريق المكلف من الوزارة الكشف عليها، ويُعمل حالياً على إعداد ملفها واستكمال الإجراءات الإدارية المتعلقة بها” كما جاء في البيان الصادر عن مكتب الوزير.

ثم استقبل رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب سجيع عطية، وتناولا ملف صيانة الطرقات في عكار، لاسيما صيانة الطريق الدولي العبدة – العريضة، وناقشا موضوع استحداث مدخل جديد لقضاء عكار من جهة الكورنيش البحري.

كذلك التقى حمية النائب راجي السعد وتم البحث في ملف صيانة الطرقات الأساسية في قضاء عاليه، لاسيما الطريق الرئيسية الواصلة بين قضاءي الشوف وعاليه، حيث أكد حمية أن”التوجيهات قد أعطيت للفرق المكلفة في الوزارة للكشف عليها، على أن يُصار إلى إعداد ملفها وإنجاز الإجراءات الإدارية المتعلقة بها”.