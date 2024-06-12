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لقاء "إيجابي" بين وفد من إتحاد نقابات أصحاب المخابز والبيسري.. ماذا في التفاصيل؟

منذ ساعتين
اللواء الياس البيسري

اللواء الياس البيسري

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زار وفد من إتحاد نقابات أصحاب المخابز والأفران في لبنان برئاسة النقيب ناصر سرور، المدير العام للأمن العام اللواء الياس البيسري.

وضم الوفد النقيب عباس حيدر، أمين سر الاتحاد نعيم الخواجة، أمين عام الاتحاد إدغار طياح، أمين سر نقابة الأفران والمخابز العربية في بيروت وجبل لبنان محمد شعلان، وأمين الصندوق الشيخ رمزي الأحمدية.

وأفاد اتحاد نقابات أصحاب المخابز والأفران في بيان أن “خلال اللقاء تم الاتفاق على تسوية كل إقامات العمال السوريين ضمن القوانين المرعية”، لافتا إلى أن “اللقاء كان إيجابيا”.

وشكر الاتحاد لـ”البيسري تعاون الذي أظهره تجاه قطاع المخابز والأفران ليحافظ على سير عمله، في هذه الظروف القاسية التي تمر على لبنان وجنوبه”.

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