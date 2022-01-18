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“لقاء الجمهورية”: لضرورة عودة الحكومة إلى الانتاج

منذ 3 ساعات
لقاء الجمهورية

لقاء الجمهورية

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شدّد “لقاء الجمهورية” على “ضرورة عودة الحكومة إلى الانتاج وضرورة تسهيل مهمة رئيسها الهادفة إلى الحد من التدهور المالي – الاقتصادي والسهر على إجراء التحضيرات اللازمة للانتخابات النيابية المقبلة، ما يحتِّم على جميع القوى تأمين المناخ السياسي المناسب لتحسين الاقتصاد وتحصين البلاد من تداعيات زج لبنان في فوهة بركان المحاور المتصارعة”.

وحذّر اللقاء من “التهاون العربي تجاه الاعتداء الايراني – الحوثي على دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد سلسلة من الهجومات المتكررة على المملكة العربية السعودية”، مجددا دعوته إلى “وقفة عربية لمواجهة أي مشروع تدميري يهدف إلى النيل من النجاحات الباهرة التي حققتها الإمارات وإلى عرقلة التقدم الملفت للمملكة العربية السعودية”، داعياً في الوقت عينه “جميع اللبنانيين إلى التضامن الدائم مع الأشقاء في دول الخليج العربي”.

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