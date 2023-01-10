لقاء الجميّل افرام.. أملٌ بخرق الجمود وتحذير من خطر وجوديّ على لبنان

كشف النائب سامي الجميل، عن تمنياته والنائب نعمة افرام، على الرئيس نبيه بري أن يخرق الجمود ويترك الجلسة الـ11 مفتوحة على عدد من الدورات، وألّا “يطيّر أحد النصاب ونصوّت على الأسماء التي تُطرح ونحاول أن نتقدم بالأصوات ونترك العملية الديمقراطية تأخذ مجراها”.

الجميل أضاف: “هناك عدد من المؤهلين لتولي المسؤولية ولا بد من الفرصة لنعطي أملاً للبنانيين لنخرجهم من انعدام الأفق، متمنّياً أن تكون جلسة الخميس مختلفة ولا تتحوّل الى مهزلة وتضحك الناس علينا كما حصل في الجلسة الأخيرة”.

إلى ذلك، لفت افرام الى أنّ اللقاء الذي جمعه بالجميّل ستعقبه لقاءات متتالية لنبحث بما يجمع اللبنانيين، قائلًا: “لنصل الى مساحة جامعة انطلاقا منها رئيس الجمهورية وخطة عمله والسلة التي سنتفق عليها والطاقم الذي سيُخرج لبنان الى وضع أفضل هو ما نبحث عنه”.

أضاف افرام: “لا يمكن ألا نتفق على أن حياة اللبنانيين مهمة جداً، أو أن نكون سعداء بإنهيار مؤسسات الدولة التي تنهار وتنقرض أو أن 128 نائباً قابلين بألا يكون للبنانيين قرار بحياتهم ومستقبلهم بل ينتظرون الخارج.

واعتبر أنّ الوقت داهم لأننا إن لم نصل الى اسم وسلّة في الأسابيع المقبلة فهناك خطر وجودي على لبنان ولن نقبل بأن يسلّم هذا الجيل من النواب بلدًا لا يليق بأبنائنا. وأمل في أن تبقى الاجتماعات مفتوحة للوصول الى انتخاب رئيس بأقرب وقت ممكن طالما حصلت الدعوة للجلسة الـ11”.