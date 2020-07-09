لقاء (الحريري – الراعي) تناول اهمية اقفال المعابر غير الشرعية ولم يتطرق إلى سلاح حزب الله

نقلت المركزية عن مصادر مطلعة أن اجواء اجتماع الرئيس سعد الحريري بالبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي كانت ممتازة ، موضحة انه تخلله نقاش مفتوح وصريح في الازمة اللبنانية بمختلف تشعباتها وخلفياتها وابعادها.

وتركّز البحث في شكل خاص على ملفين اساسيين: ضرورة حياد لبنان وعودته الى موقعه التاريخي بكل ما تعني كلمة حياد، وكيفية هيكلة الاصلاح.

واشارت الى ان اللقاء لم يتطرق الى ملف سلاح حزب الله، الا انه تناول وجوب الكفّ عن تعريض البلاد لخطر الانهيار والانفجار بفعل تدخلات الحزب المتكررة في صراعات اقليمية لا ناقة للبنان فيها ولا جمل، بحيث يدفع ثمن ما لا علاقة للبنانيين به، وضرورة عودة الحزب الى لبنانيته. كما تناول اهمية اقفال المعابر غير الشرعية التي تستنزف اقتصاد ومال لبنان في الاتجاه السوري.

وشرح الحريري بإسهاب مدى ضرورة اعتماد الحياد الذي تنادي به كل الدول الداعمة والمهتمة بلبنان لا سيما الفاتيكان وفرنسا التي يصل وزير خارجيتها جان ايف لودريان الى بيروت قريبا حاملا مبادرة اساسها الحياد والاصلاح، كشرطين اساسيين للانقاذ.

واضافت المصادر ان الرأي اتفق ايضا على اهمية الوقف الفوري لمسلسل الهيمنة على البلد من قبل فريق سياسي يجر لبنان الى الهلاك ويضع يده على كل مفاصل الدولة الادارية للتحكم بها بما يتناسب ومصالحه، ضاربا عرض الحائط آلية التعيينات، من دون ان يردعه احد من الرؤساء او المسؤولين القيمين على الشأن العام، وان الرئيس الحريري اكد للبطريرك ان خارج الاصلاح والحياد لا مجال للحصول على فلس واحد من الخارج .