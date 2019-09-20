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لقاء الحريري ـ ماكرون… اطلاق الآلية التنفيذية لـ”سيدر”

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أكدت مصادر لبنانية في باريس ان “الاجتماع اللبناني – الفرنسي سيطلق الآلية التنفيذية لمقررات مؤتمر سيدر”.

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وأضافت عبر “اللواء”، ان “رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري سيضع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في تفاصيل، ما تمّ إنجازه، لجهة إصدار القوانين الملائمة لعملية الاستثمار فضلاً عن سلسلة من الإصلاحات، بما فيها تخفيضات العجز في الموازنة، واجراء التعيينات في المراكز القضائية والاقتصادية الرفيعة في الدولة، فضلاً عن الاجتماعات التحضيرية لإطلاق المشاريع، والتي عقدت مع ممثلي البنك الدولي”.

 

المصدر اللواء

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