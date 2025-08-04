لقاء "اللبنانيون الأحرار" يدعو للاعتصام غداً

مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء غدا، يدعو لقاء “اللبنانيون الأحرار” الى اعتصام غداً الثلاثاء 5 آب في ساحة رياض الصلح عند الساعة 3:00 بعد الظهر دعماً لمطلب الرئيس جوزاف عون “تفويض الجيش اللبناني حصرياً حمل السلاح وحماية الحدود”، حاملين العلم اللبناني وشعار الجيش، رافعين شعار: “ما بدنا سلاح بلبنان غير مع الجيش اللبناني”.

على مقلبٍ آخر، أشار عضو كتلة الوفاء لل​مقاومة​ النائب علي المقداد الى أن جلسة الحكومة غدا “ما كان لازم تصير، وكل من يطالب بسحب السلاح من المقاومة في لبنان هو يتماهى مع المشروع الإسرائيلي – الأميركي”.

وشدد المقداد لـ “NBN”، على أن نزع السلاح “طويلة على رقبتن”، وأضاف “من الآن الى صباح يوم الغد سيُتخذ القرار بناءً على الجواب الذي سيُرد لرئيس مجلس النواب نبيه بري وحزب الله”.