الثلاثاء 10 صفر 1447 ﻫ - 5 أغسطس 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لقاء "اللبنانيون الأحرار" يدعو للاعتصام غداً

منذ 42 دقيقة
لقاء "اللبنانيون الاحرار"

لقاء "اللبنانيون الاحرار"

A A A
طباعة المقال

مع انعقاد جلسة مجلس الوزراء غدا، يدعو لقاء “اللبنانيون الأحرار” الى اعتصام غداً الثلاثاء 5 آب في ساحة رياض الصلح عند الساعة 3:00 بعد الظهر دعماً لمطلب الرئيس جوزاف عون “تفويض الجيش اللبناني حصرياً حمل السلاح وحماية الحدود”، حاملين العلم اللبناني وشعار الجيش، رافعين شعار: “ما بدنا سلاح بلبنان غير مع الجيش اللبناني”.

 

 

على مقلبٍ آخر، أشار عضو كتلة الوفاء لل​مقاومة​ النائب علي المقداد الى أن جلسة الحكومة غدا “ما كان لازم تصير، وكل من يطالب بسحب السلاح من المقاومة في لبنان هو يتماهى مع المشروع الإسرائيلي – الأميركي”.

وشدد المقداد لـ “NBN”، على أن نزع السلاح “طويلة على رقبتن”، وأضاف “من الآن الى صباح يوم الغد سيُتخذ القرار بناءً على الجواب الذي سيُرد لرئيس مجلس النواب نبيه بري وحزب الله”.

    المزيد من أخبار لبنان

    النائب علي المقداد
    النائب علي المقداد: نزع السلاح "طويلة على رقبتن"
    علم لبنان
    اتصالات مكثفة.. وهذه الصيغ المطروحة للنقاش في جلسة الثلاثاء!
    الجيش اللبناني ويقيم حواجز عند مدخل بنت جبيل
    صورة.. الجيش: العثور على جهاز تجسّس ومسيّرة إسرائيليّة

    الأكثر قراءة

    قراران أميركيان يتعلقان بلبنان
    لبنان يتسلّم الورقة الأميركية الجديدة المعدّلة… وهذه أبرز بنودها
    بذور الشيا
    أسرار الصحة في مطبخك: 5 بذور تُحدث فرقاً مذهلاً في حياتك
    الرئيس عون مع ريس الحكومة نواف سلام زئيس مجلس النواب نبيه بري
    مشاورات اللحظة الأخيرة.. وهل يفعلها "الحزب"؟