لقاء بين "التقدمي" والعشائر العربية: سنغلق أبواب الفتنة

اجتمع وفد من الحزب التقدمي الاشتراكي ومشايخ راشيا مع وفد العشائر العربية في لبنان في دار إفتاء البقاع.

وقال النائب وائل أبو فاعور خلال اللقاء: “لا يمكن القبول بنشر الفتنة الداخلية بين العشائر العربية وبني معروف، وموقفنا يمكن أن يؤثر إيجاباً على الوضع في سوريا وكمال جنبلاط كان أول من طالب بإنصاف العشائر العربية وهذا عهدنا وتاريخنا وحاضرنا ومستقبلنا”.

بدوره، أشار المفتي علي الغزاوي إلى أنّ “لبنان لا ينبغي أن يكون ممراً لفتنة في سوريا وجماعتنا ستغلق أبواب الفتنة من أي كان”.

أمّا رئيس اتحاد العشائر العربية في لبنان، قال: “نثني على المواقف المشرفة للزعيم الوطني وليد جنبلاط”.

واتّفق المجتمعون على رفض الفتنة والعمل المشترك لمنع أي توترات.