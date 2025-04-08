لقاء بين الرئيسين عون وسلام.. وهذا ما تم بحثه

استقبل الرئيس جوزاف عون رئيس الحكومة نواف سلام في قصر بعبدا.

وأشارت رئاسة الجمهورية إلى أنّ الرئيس عون عرض مع سلام الأوضاع العامة في البلاد، واطّلع من الأخير على نتائج جلسات مجلس الوزراء التي تناولت مشروع إعادة هيكلة المصارف ومواضيع أخرى.

كما أجرى الرئيس عون ورئيس الحكومة تقييمًا لنتائج زيارة نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس، إلى لبنان.

الرئيس عون عرض مع رئيس الحكومة نواف سلام الأوضاع العامة في البلاد، واطّلع من الأخير على نتائج جلسات مجلس الوزراء التي تناولت مشروع إعادة هيكلة المصارف ومواضيع أخرى. كما أجرى الرئيس عون ورئيس الحكومة تقييمًا لنتائج زيارة نائبة المبعوث الأميركي إلى الشرق الأوسط، مورغان أورتاغوس،… pic.twitter.com/p5v8rvJSXy — Lebanese Presidency (@LBpresidency) April 8, 2025