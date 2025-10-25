السبت 3 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 25 أكتوبر 2025 |
لقاء بين الرئيس سلام والبابا ليون.. وهذا ما تم بحثه!

منذ ساعتين
آخر تحديث: 25 - أكتوبر - 2025 1:15 مساءً
رئيس الحكومة نواف سلام و البابا لاوون الرابع عشر

كتب رئيس الحكومة نواف سلام على منصة “أكس”: “سعدت هذا الصباح بلقاء قداسة البابا لاوون الرابع عشر، وأكدت له ان اللبنانيين على اختلاف انتماءاتهم يتطلعون إلى زيارته بفرح.

وجدّد قداسته امامي تعلّقه بمعنى لبنان وتضامنه مع الشعب الفلسطيني في محنته. وبدوري شددت على ان وحدة لبنان وسيادته وحريته حق لأبنائه جميعاً، وان السلام في المنطقة لن يقوم إلا على العدل، ولا سيّما على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة”.

