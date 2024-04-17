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لقاء بين اللبكي ووفد الصليب الاحمر الدولي في عكار لتحسين الخدمات الطبية

منذ 6 دقائق
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إستقبل محافظ عكار المحامي عماد اللبكي في مكتبه في سرايا حلبا، وفداً من الصليب الاحمر الدولي ضم: مدير العمليات في لبنان ماكسيم زبالويف ، مسؤول الشمال وعكار الموظف الميداني جهاد الحاج علي، في حضور رئيس قسم المحافظة لقمان الكردي، حيث تم البحث في سبل التعاون المستمر لتقديم مستوى متقدم من الخدمات الطبية في مختلف القرى والبلدات العكاريه، بالاضافة الى الانشطة التي يقوم بها عناصر الصليب الاحمر في المناطق الشمالية كافة.

وفي الختام، تم الاتفاق على متابعه وتكثيف اللقاءات من أجل رفع مستوى الخدمات الطبية في محافظه عكار ضمن الإمكانات المتاحة.

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