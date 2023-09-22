لقاء بين الموفد القطري وبرّي بعيداً من الإعلام

ذكرت معلومات لـ”الجديد” أن “اللقاءات الأولية البعيدة من الاعلام للموفد القطري شملت طرحاً قطرياً لأسماء يراها قد تحظى على توافق على رأسها اللواء الياس البيسري”.

وأوضحت مصادر “الجديد”، أن “الموفد القطري التقى رئيس المجلس النيابي نبيه بري بعد ظهر اليوم الجمعة في عين التينة في لقاء بعيد من الاعلام لم تؤكده ولم تنفه مصادر الرئاسة الثانية”، لافتة الى أن “بري أرسل رسالة الى رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع عبر النائب ملحم الرياشي لتحديد موقفه من المشاركة بالحوار رغم معرفته المسبقة برفضه للمشاركة”.

وتابعت “بري أرسل عبر النائبين آلان عون والياس بوصعب رسالة الى رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل لتحديد موقفه من المشاركة بالحوار، وباسيل رد على رسالة بري بجملة شروط تعجيزية فكان جواب الأخير على باسيل حاسما: الحوار برئاستي والمشاركون رؤساء الكتل لا الأحزاب كما أن الحوار على أسماء المرشحين حصرا”.