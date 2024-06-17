لقاء بين النائبين مطر وريفي.. ماذا جرى على طاولة البحث؟

إستقبل النائب إيهاب مطر النائب أشرف ريفي، في دارته في طرابلس، وجرى التطرق الى المبادرة التي أطلقها مطر منذ عامين لجمع نواب المدينة تحت هدف خدمة أهالي طرابلس، بعيداً من الاختلافات السياسية بينهم.

بعد اللقاء، قال النائب مطر: “تشرفت في لقاء الصديق العزيز اللواء أشرف ريفي، وتباحثنا في أوضاع المدينة”، مذكراً بالمبادرة التي أطلقها منذ عامين وبحضور جميع النواب.

وأضاف: “عندما كانت اللقاءات السابقة تحصل كان الطرابلسيون مرتاحين، وخيارنا كان صائباً، لكن بعد الطعن الانتخابي الذي حصل، إنقطعت اللقاءات، لان هناك فريقاً قرر ان يكون خارج هذه المجموعة، واليوم بعد عام ونصف العام نسمع كلاماً من الاشخاص الذين قاطعوا في السابق هذه الاجتماعات أنهم باتوا يؤمنون بعودة اللقاءات لانها حاجة ضرورية مع وجود بعض التحفظات من خلال عدم رغبتهم بدعوة بعض الزملاء، وبالتالي نقول: لا لهذه الطروحات، ولا نشجع الشرذمة بين نواب المدينة والدعوة يجب أن تشمل الجميع”.

وتابع مطر: “يجب أن تناقش اللقاءات الأوضاع التنموية في المدينة بعيداً عن السياسة والاختلاف السياسي، وهذه المبادرة سيتم إستكمالها بالطريقة التي بدأت بها، وبالتالي سيكون هناك دعوة للنواب الثمانية، ومن يتغيّب عن الاجتماع يتحمل مسؤولية الغياب والانقطاع، وليقل الشارع الطرابلسي كلمته”.

وختم مطر: “سنعاود اللقاءات وسنهتم بأمور أهالي طرابلس الإنمائية ونحاول قصارى جهدنا أن نحسن أوضاع الأهالي والله وليّ التفويق”.

من جهته، قال النائب ريفي: “قمت اليوم بزيارة النائب الصديق إيهاب مطر للمعايدة بمناسبة عيد الأضحى المبارك وللبحث في أوضاع منطقة طرابلس الإجتماعية والخدماتية والسياسية”.

وأضاف: “تطرقنا الى ضرورة عودة إجتماعاتنا كنواب لطرابلس من أجل خدمة المدينة بمعزل عن تبايناتنا السياسية كما كنا نقوم بها في السابق، وسندعو النواب الثمانية الى إجتماع لبحث قضايا طرابلس، والا سنكون مضطرين الى تجميع بعضنا البعض في لقاءات مشتركة مع بعضنا لنقول لأهلنا نحن في خدمتكم، جاهزون اليوم وغداً وفي المستقبل”.