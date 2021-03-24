لقاء بين الوزير نجار ووفد نقابة مالكي الشاحنات بحث في تسعير أجور النقل

بحث وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجار مع وفد من نقابة مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت في تسعير أجور النقل من مرفأ بيروت واليه على اساس التسعيرة المعتمدة التي قدمتها نقابة مالكي الشاحنات بالاتفاق مع نقابة المخلصين الجمركيين، والتي تمت برعاية رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، على ان يتقاضى أصحاب الشاحنات الأجور على أساس 50% بالدولار النقدي و50% حسب سعر صرف 3900 ليرة.

كذلك تم البحث في موضوع التعويضات على الشاحنات التي تضررت جراء انفجار المرفأ والغاء دوام سير الشاحنات لحين عودة المرفأ إلى طبيعته.

وأكد أعضاء النقابة “التزام الاتفاق”، وطالبوا بمباركة وزارة الأشغال لهذا المنحى ودعمها.

بدوره رحب نجار بالاتفاق خصوصا في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، واكد مراعاة أجور السائقين العاملين لديهم على هذه الشاحنات، مشيرا الى انه سيتم مراجعة موضوع التعويضات والغاء دوام سير الشاحنات مع الجهات المختصة.