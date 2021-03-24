الجمعة 23 ذو الحجة 1443 ﻫ - 22 يوليو 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لقاء بين الوزير نجار ووفد نقابة مالكي الشاحنات بحث في تسعير أجور النقل

24 - مارس - 2021
لقاء الوزير نجار مع وفد نقابة مالكي الشاحنات

لقاء الوزير نجار مع وفد نقابة مالكي الشاحنات

A A A
طباعة المقال

بحث وزير الاشغال العامة والنقل في حكومة تصريف الأعمال ميشال نجار مع وفد من نقابة مالكي الشاحنات العمومية في مرفأ بيروت في تسعير أجور النقل من مرفأ بيروت واليه على اساس التسعيرة المعتمدة التي قدمتها نقابة مالكي الشاحنات بالاتفاق مع نقابة المخلصين الجمركيين، والتي تمت برعاية رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، على ان يتقاضى أصحاب الشاحنات الأجور على أساس 50% بالدولار النقدي و50% حسب سعر صرف 3900 ليرة.

كذلك تم البحث في موضوع التعويضات على الشاحنات التي تضررت جراء انفجار المرفأ والغاء دوام سير الشاحنات لحين عودة المرفأ إلى طبيعته.

وأكد أعضاء النقابة “التزام الاتفاق”، وطالبوا بمباركة وزارة الأشغال لهذا المنحى ودعمها.

بدوره رحب نجار بالاتفاق خصوصا في هذه الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد، واكد مراعاة أجور السائقين العاملين لديهم على هذه الشاحنات، مشيرا الى انه سيتم مراجعة موضوع التعويضات والغاء دوام سير الشاحنات مع الجهات المختصة.

    المزيد من أخبار لبنان

    وزارة التربية والتعليم العالي
    وزارة التربية تنضمّ إلى إضراب القطاع العام.. إليكم التفاصيل
    وزير الدفاع موريس سليم
    وزير الدفاع: نقدّر ما تقدّمه قطر للجيش اللبناني
    وزير الاقتصاد - أمين سلام
    وزير الإقتصاد يتحدث عن أزمة قد تحدث في هذه الحال

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    ميشال عون
    بعدما أوصل لبنان إلى قعر جهنم.. عون يسجّل سابقة تاريخية
    جدران مدخل منزل القاضي عقيقي
    بالصور.. هذا ما كتب على جدران منزل القاضي عقيقي
    المطران موسى الحاج
    بعد التعرض للمطران موسى الحاج.. بيان حاد اللهجة من أساقفة الكنيسة المارونية بوجه القاضي عقيقي