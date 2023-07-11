الثلاثاء 23 ذو الحجة 1444 ﻫ - 11 يوليو 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

لقاء بين بخاري وحمادة.. وبحثٌ في اللقاء الخماسي المرتقب!

منذ 13 دقيقة
لقاء بين بخاري وحمادة

لقاء بين بخاري وحمادة

A A A
طباعة المقال

زار عضو كتلة “اللقاء الديموقراطي” النائب مروان حمادة، السفير السعودي في لبنان وليد بخاري، حيث جرى البحث في ما آلت إليه الأوضاع في لبنان من جوانبها كافة، وصولًا إلى اللقاء الخماسي المرتقب الأسبوع المقبل، والذي يعوّل عليه في إطار الجهود المبذولة من قبله لخروج لبنان من أزماته.

في هذا المجال، أثنى حمادة على الدور الطليعي والتاريخي الذي تقوم به المملكة العربية السعودية لدعم لبنان، “إذ كانت إلى جانبه في حقبات ومراحل مفصلية، وكانت له السند والداعم على كل المستويات، ناهيك إلى وجود جالية لبنانية هي الأكبر في دول الخليج، والتي تحظى بمعاملة أخوية من المسؤولين السعوديين”.

    المزيد من أخبار لبنان

    مرآب سيارات
    أصحاب مرائب الحجز المأجورة يحتجّون أمام "الداخليّة": لتعديل أجرة الإيواء
    فادي كرم
    كرم: بري هو أوّل مَن ضرب "الطائف".. و"الممانعة" تنتظر تسوية خارجية
    النائب فريد هيكل الخازن
    الخازن عن مشهد الحضانة: جريمة لا يتحملها أي عقل بشري

    الأكثر قراءة

    العنف - تعبيرية
    فيديو مروّع لتعرّض أطفال للضرب في إحدى الحضانات.. والتحقيق بدأ
    شوكلاتة- تعبيرية
    معلومة صادمة لعشاق هذا النوع من الشوكولاتة!
    حضانة - تعبيرية
    بعد فيديو الحضانة.. ما آخر التفاصيل التي كشفها الأهالي والتحقيقات؟