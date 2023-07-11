لقاء بين بخاري وحمادة.. وبحثٌ في اللقاء الخماسي المرتقب!

زار عضو كتلة “اللقاء الديموقراطي” النائب مروان حمادة، السفير السعودي في لبنان وليد بخاري، حيث جرى البحث في ما آلت إليه الأوضاع في لبنان من جوانبها كافة، وصولًا إلى اللقاء الخماسي المرتقب الأسبوع المقبل، والذي يعوّل عليه في إطار الجهود المبذولة من قبله لخروج لبنان من أزماته.

في هذا المجال، أثنى حمادة على الدور الطليعي والتاريخي الذي تقوم به المملكة العربية السعودية لدعم لبنان، “إذ كانت إلى جانبه في حقبات ومراحل مفصلية، وكانت له السند والداعم على كل المستويات، ناهيك إلى وجود جالية لبنانية هي الأكبر في دول الخليج، والتي تحظى بمعاملة أخوية من المسؤولين السعوديين”.