الخميس 9 محرم 1445 ﻫ - 27 يوليو 2023 |
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لقاء بين بقرادونيان ولودريان.. ماذا دار فيه؟

منذ ساعة واحدة
جان إيف لودريان وهاغوب بقرادونيان

جان إيف لودريان وهاغوب بقرادونيان

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التقى الأمين العام لحزب الطاشناق ورئيس كتلة نوّاب الأرمن، النائب هاغوب بقرادونيان، الموفد الفرنسي جان إيف لودريان.

وتم مناقشة خلال اللقاء الأوضاع العامة ولا سيما الملف الرئاسي، حيث قدّم الموفد الفرنسي مبادرته الرئاسية.

وكانت معطيات مصادر واسعة الاطلاع، أدلت بها لصحيفة “نداء الوطن”، أفادت بأنّ الموفد الفرنسي جان إيف لودريان قال أمام من التقاهم أمس، إن موضوع الاستحقاق الرئاسي أمام حائط مسدود. لذلك اقترح كأحد المخارج للانسداد دعوة الأفرقاء إلى اجتماع عمل وليس إلى حوار، مرجحًا بداية أيلول لانعقاده، من دون أن يذكر تاريخاً أو مكاناً محددين.

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