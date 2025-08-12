الثلاثاء 18 صفر 1447 ﻫ - 12 أغسطس 2025 |
لقاء بين رجي والقائم بأعمال السفارة الفرنسية.. وفرنسا تؤكد دعمها لقرار حصرية السلاح

منذ 41 دقيقة
آخر تحديث: 12 - أغسطس - 2025 12:31 مساءً
وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي خلال لقائه القائم بأعمال السفارة الفرنسية في لبنان برونو بيريرا دا سيلفا

استقبل وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي القائم بأعمال السفارة الفرنسية في لبنان برونو بيريرا دا سيلفا الذي أكد دعم فرنسا لقرارات الحكومة اللبنانية بشأن حصر السلاح بيد الدولة، وقدّم التعزية بشهداء الجيش اللبناني الذين سقطوا بانفجار مخزن السلاح في جنوب لبنان. وجرى البحث في مسألة التمديد لقوات الوينيفيل والصعوبات المحتملة التي قد تعترض مسار التمديد هذا العام.

كما استقبل الوزير رجّي سفيرة كندا لدى لبنان ستيفاني ماكولم في زيارة وداعية لمناسبة إنتهاء مهامها، وكانت مناسبة لعرض آخر المستجدات في لبنان والمنطقة وسبل تطوير العلاقات بين البلدين في المجالات كافة. وشكر الوزير رجّي السفيرة ماكولم على الدعم الكندي للبنان وعلى الدور الذي اضطلعت به السفيرة خلال فترة وجودها في بيروت لتعزيز العلاقات الثنائية، وتمنى لها النجاح والتوفيق في مهامها الجديدة.

