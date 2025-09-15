الأثنين 23 ربيع الأول 1447 ﻫ - 15 سبتمبر 2025 |
لقاء بين رجّي ونظيره القطري… وتأكيد تضامن لبنان مع قطر

منذ ساعة واحدة
وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي

استقبل رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطرية محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجّي، على هامش القمة العربية الإسلامية الطارئة التي تستضيفها الدوحة اليوم.

وافادت وكالة الانباء القطرية بأنه جرى خلال اللقاء “عرض علاقات التعاون بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، وتطورات الأوضاع في المنطقة، لا سيما الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف الدوحة”.

وأكد وزير الخارجية القطرية أن “بلاده ستتخذ كافة الإجراءات لحماية أمنها، والمحافظة على سيادتها تجاه الهجوم الإسرائيلي”.

من جانبه، جدد رجّي “تضامن لبنان مع دولة قطر”، ووصف “الهجوم الإسرائيلي بأنه انتهاك لسيادة قطر والقانون الدولي”.

