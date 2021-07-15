لقاء بين كركي ورئيس الجمعية اللبنانية للبيئة والصحة.. وهذا ما تم البحث فيه

التقى المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي صباحاً رئيس “الجمعية اللبنانية للبيئة والصحة” فؤاد خوري. وأفاد بيان صادر عن مديرية العلاقات العامة في الصندوق ان اللقاء يأتي “في إطار متابعة كركي شؤون ومشاكل المضمونين المتعلقة بحصولهم على التقديمات الصحية والاجتماعية، وتم التداول في الواقع الصحي والاجتماعي في لبنان، كذلك تم عرض مختلف الأعمال التي تقوم بها الجمعية التي يترأسها خوري لمساعدة الناس في كافة المجالات، لاسيما الزراعية والصناعية والطبية”.

وأوضحت “بالنسبة إلى مشاكل ومراجعات المضمونين، تم التطرق بشكل تفصيلي الى موضوع ضرورة حصولهم على الأدوية اللازمة بالسرعة المطلوبة، وكذلك ضرورة استقبالهم في المستشفيات وتلقيهم أفضل رعاية صحية، وعدم الزامهم دفع أي مبلغ تأمين مسبق (Deposit)خصوصاً أن هناك صعوبة كبيرة حتى للمقتدرين منهم بسحب أموالهم من المصارف التي وضعت سقوفا شهرية على ودائعهم ومدخراتهم”.

وتابعت البيان “أما في ما يخص الأطباء والمستشفيات، فأجرى كركي نقاشا معمقا وخوري حول موضوع زيادة تعرفة الأطباء والمستشفيات من أجل تحصين القطاع الطبي وإنصاف العاملين فيه، لاسيما الأطباء والممرضين الذين لجأوا مكرهين الى الهجرة وبالآلاف بغية البحث عن فرصة ومستوى معيشي أفضل. وعليه، أكد الحاضران ضرورة إقرار زيادة التعرفة للأطباء والمستشفيات في أقرب وقت ممكن، وأن اللقاءات والاجتماعات مع كل الجهات المعنية بهذا الملف، كل بحسب مسؤوليته، لن تتوقف حتى اتمامها بالشكل الذي يحافظ على دور القطاع الاستشفائي كمشفى للشرق وتأمين التمويل اللازم لهذه الزيادة وكذلك دفع الأموال المرصودة للصندوق في الموازنات العامة، وموازنة العام 2021 على وجه الخصوص.

كما شدد كركي على ضرورة تأمين الموارد البشرية للصندوق الذي يعمل بـ 40 في المئة فقط من ملاكاته، ووعد خوري بمتابعة كل هذه الملفات الملحة والضرورية وعرضها على وزيرة العمل في حكومة تصريف الأعمال لميا يمين والوزراء المعنيين”.

وتابعت “في الختام، شكر المدير العام رئيس الجمعية اللبنانية للبيئة والصحة على جهودهم والمساعدات التي يقدمونها الى من يحتاجها، لاسيما في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تمر فيها البلاد والتي أضحى بعدها أغلب الشعب اللبناني يعاني من الفقر والحاجة، وأمل أن تحذو كل الجمعيات والأشخاص المسؤولين حذو خوري والعاملين في الجمعية لاسيما لناحية تأمين الدواء والاستشفاء للبنانيين عموما والمضمونين خصوصا”.

ومن جهته، شكر خوري المدير العام على “الجهود المضنية التي يبذلها للمحافظة على الضمان والمضمونين وعلى حسن إدارته لهذه المؤسسة الوطنية الجامعة وأمل أن يتم في المستقبل القريب توقيع بروتوكول تعاون بين الضمان والجمعية”.