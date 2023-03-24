لقاء بين وزير الدفاع وقائد الجيش.. وشؤون المؤسسة العسكريّة على الطاولة

اطّلع وزير الدفاع موريس سليم من قائد الجيش العماد جوزاف عون، على أوضاع المؤسسة العسكرية والوضع الأمني العام في البلاد.

فقد تناول اللقاء شؤون المؤسسة العسكرية، لا سيما ما يتعلق منها بأحوال العسكريين في الخدمة الفعلية والمتقاعدين وعائلات الشهداء المادية، وما يمكن القيام به لتحسين أوضاعهم في هذه الظروف الصعبة التي تفرض عليهم أعباء وتحديات مادية يومية.

وجرى التطرق إلى ما تحققه يوميًا وحدات الجيش على المستوى الأمني في مكافحة الجريمة وحماية الاستقرار والأمن في المناطق اللبنانية كافة.

وكان توافق على أهمية دور الجيش في هذه المرحلة الدقيقة لحفظ الاستقرار ومكافحة العصابات الإجرامية.