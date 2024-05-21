لقاء بين وفد لبناني ورئيس الوزراء القطري

شهدت الساحة السياسية لقاءً بين رئيس مجلس الوزراء القطري ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، والوفد اللبناني الذي ضمَّ الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، بالإضافة إلى النائب تيمور جنبلاط وعقيلته نورا جنبلاط، والنائب هادي ابو الحسن من اللقاء الديمقراطي، بحضور سفيرة لبنان لدى دولة قطر فرح بري.

وتناول البحث مجمل أوضاع المنطقة، خصوصاً الوضع على الساحة الفلسطينية لاسيما الحرب على غزة والجنوب اللبناني بالإضافة إلى الأوضاع اللبنانية.

حيث ثمّن جنبلاط الدور التي تقوم به دولة قطر، خصوصاً السعي المستمر والمبادرات لوقف إطلاق النار في غزة، بالإضافة إلى دورها ضمن اللجنة الخماسية لمساعدة لبنان على تجاوز الأزمة الرئاسية.