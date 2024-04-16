لقاء تضامني في مكتب الشيخ العيلاني: مباركة الرد والهجوم الإيراني على الكيان الصهيوني

عُقد لقاء في مكتب إمام وخطيب مسجد الغفران في صيدا، الشيخ حسام العيلاني، وفي حضوره وممثلين عن حركتي “حماس”، و”الجهاد الإسلامي”، و”حزب الله”، وحزب “البعث” والقوى الإسلامية في مخيم عين الحلوة، و”طلائع الفجر”، والجبهتين “الديمقراطية” و”الشعبية”، و”الجبهة العربية الفلسطينية”، و”حركة الإنتفاضة الفلسطينية” والشيخ أحمد حمد.

وبارك المجتمعون “الرد والهجوم الإيراني على الكيان الصهيوني”، مستنكرين “قيام بعض العرب بإسقاط المسيرات الإيرانية في وقت تخاذل هؤلاء عن نصرة أهلنا في غزة بشكل خاص وفلسطين في شكل عام”.

كما واستغربوا “الموقف الأوروبي الذي يطالب بفرض عقوبات على إيران في وقت لم تتحرك هذه الدول لفرض عقوبات على العدو الصهيوني الذي هو في موقع المعتدي وإيران في موقع الدفاع عن النفس ورد الإعتداء”.

وكذلك استنكروا صمت أكثرية الشعوب العربية والإسلامية”.