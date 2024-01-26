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لقاء تمهيدي لسفراء "الخماسية" تحضيرًا لإعلان "ملامح" الرئيس الجديد

منذ 35 دقيقة
لقاء سفراء دول اللجنة الخماسية بشأن لبنان

لقاء سفراء دول اللجنة الخماسية بشأن لبنان

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يُمهد لقاء سفراء دول اللجنة الخماسية بشأن لبنان الذي عقد في مقر إقامة السفير السعودي في لبنان وليد بخاري، لبدء جهود سوف يبذلها السفراء الخمسة لقدوم المبعوث الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان إلى لبنان، لإعلان المعايير التي تحدد هوية وملامح الرئيس المرتقب.

وتحدثت معلومات لصحيفة “الشرق الأوسط” عن جهود تبذل من أجل رؤية مشتركة وموحدة للدول الأعضاء وفق جدول زمني محدد.

ويحمل الاجتماع، والمعلومات التي تسربت من مناقشاتهم، أهمية كبيرة في إعادة ترسيم الحراك الرئاسي، من منطلق تأكيد أن الانتخابات الرئاسية هي قرار لبناني داخلي بامتياز، وبالتالي لا بد من حراك لبناني مواز يلاقي حراك الدول الصديقة للبنان المنضوية في إطار اللجنة، التي لن تكون إيران سادستها، وفق تأكيدات كل المشاركين في اللقاء.

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