لقاء تنسيقي لقيادات الأحزاب في منطقة الغرب بدعوة من "الديمقراطي اللبناني"

بدعوة من دائرة الغرب في الحزب الديمقراطي اللبناني، عقد لقاءٌ تنسيقي لقيادات الأحزاب في المنطقة في مركز الدائرة، ضمّ إلى جانب رئيس الدائرة الرفيق وليد العيّاش، كل من: مسؤول منطقة الجبل في حزب الله الحاج بلال داغر، مسؤول منطقة الجبل في حركة أمل الحاج عماد غملوش، منفّذ عام الغرب في الحزب السوري القومي الاجتماعي الرفيق وائل ملاعب بالإضافة إلى مسؤولي الوحدات والشُعب والمديريات الحزبية.

تطرّق المجتمعون إلى الحرب الدائرة في الداخل الفلسطيني المحتل في قطاع غزّة جنوباً، وفي جبهة الشمال الفلسطيني والجنوب اللبناني، وأكدوا ضرورة دعم الحركات المقاومة في وجه العدو الإسرائيلي.

وبحثوا في التطورات والأوضاع المحلية، وخصوصاً ملفات الازمة الإقتصادية والتفلت الأمني وأزمة النزوح السوري.

وإتفقوا على ضرورة عقد لقاءات دورية والتنسيق اليومي في مختلف المجالات والوقوف إلى جانب أهلنا في المنطقة والمساعدة في تلبية مطالبهم، وتأمين الخدمات اللازمة بالقدر المتاح في هذه المرحلة الصعبة.