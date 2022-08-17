لقاء جديد بين عون وميقاتي خلال 48 ساعة

علمت وكالة “أخبار اليوم” ان اجواء اللقاء بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي ايجابية، حيث عجلة السعي لتأليف حكومة أقلعت من جديد انطلاقا من البحث في تعديلات تتناول حقائب واسماء في تصور التشكيلة الحكومية التي كان قد عرضها الرئيس ميقاتي على الرئيس عون نهاية حزيران الماضي…

وقد افادت اوساط مطلعة أن الرئيس ميقاتي طرح التشكيلة التي كان تقدم بها وتم البحث فيها والتفاهم على السير بتشكيل الحكومة من خلال التفاهم على بعض الحقائب والاسماء الواردة في الصيغة.

وعُلم انه في ضوء متابعة الموضوع، سيعقد لقاء جديد بين عون وميقاتي في خلال الساعات الثماني والاربعين المقبلة.

هذا وتناول اللقاء ايضا الامور المعيشية وملف الكهرباء وازمة الخبز والمحروقات، كما ان رئيس الحكومة المكلف وضع رئيس الجمهورية في جو الاجتماع الوزاري امس.

وعن الدولار الجمركي لفتت الاوساط إلى حصول توافق سابق بين عون وميقاتي على ان يكون تحديد السعر من مسؤولية وزير المال وحاكم مصرف لبنان في ضوء مالية الدولة.

وكان استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا صباح اليوم رئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي، وبحث خلال اللقاء في الأوضاع العامة وملف تأليف الحكومة العتيدة.

وبعد اللقاء ادلى الرئيس ميقاتي بالتصريح الآتي: “في 29 حزيران الماضي قدمت الى فخامة الرئيس تشكيلة للحكومة، وتم خلال لقاء اليوم البحث في هذه التشكيلة، وللحديث صلة. وسنتواصل لأنني أستطيع أن اقول أن وجهات النظر متقاربة”.